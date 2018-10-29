В Стамбуле торжественно открывается новый аэропорт, который, по словам властей Турции, может стать крупнейшим в мире. Открытие приурочено к 95-летию основания республики.
Стамбулу — Стамбульский аэропорт
Стамбулу — Стамбульский аэропорт
Пока в хабе выполняются лишь несколько внутренних рейсов, но в перспективе — к 100-летию страны — шесть взлётно-посадочных полос и терминалы на 500 самолётов смогут обслуживать 200 миллионов пассажиров ежегодно.
Стамбульский аэропорт — именно так его назвали — построили на замену аэропорту имени Ататюрка. Тот расположен в черте города, расширяться ему некуда и его закроют.
Строительство не обошлось без скандалов: рабочие неоднократно выходили на забастовки против тяжёлых условий труда. СМИ сообщали о нескольких десятках погибших на стройплощадке. Турецкие власти сдержанно комментировали эту информацию.