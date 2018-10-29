На борту потерпевшего катастрофу самолета индонезийской авиакомпании Lion Air находились 189 пассажиров. По данным представителей национального Агентства по поиску и спасению, лайнер Boeing 737 MAX 8 потерпел крушение примерно через 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты. Самолет выполнял рейс JT610 в город Панкалпинанг (административный центр провинции Бангка-Белитунг).
Авиакатастрофа в Индонезии
Авиакатастрофа в Индонезии
Полет должен был продолжаться всего час, и как сообщает сайт Flightradar 24, самолет, после того, как набрал высоту полторы тысячи метров, по пока неустановленным причинам, стал резко снижаться и в результате упал в море.
По словам Мохаммада Саюги, руководителя Национального агентства по поиску и спасению Индонезии, спасательные службы уже направлены на место крушения.
"Поисковоя операция должна быть проведена быстро, нам помогают и полииця, и военные", - заявил он журналистам.
Сообщается о том, что обломки самолета, в том числе пассажирские кресла, уже были обнаружены у побережья острова Ява, рядом с терминалами морского нефтеперерабатывающего завода.
Есть сведения, что момент падения лайнера видели моряки с проходящего буксирного судна, находившегося поблизости от места катастрофы.
Авиакомпания Lion Air является крупнейшим бюджетным перевозчиком Индонезии, при этом в международных рейтингах безопасности авиакомпаний обычно занимает одно из последних мест.