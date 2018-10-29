Катастрофа в Индонезии: выживших нет

Выживших после катастрофы авиалайнера в Индонезии нет: об этом официально заявили в руководстве страны, основываясь на сведениях спасателей, которые работают в море на месте крушения.

«Боинг-737» авиакомпании Lion Air упал в воду через 13 минут после взлёта. По неподтверждённым данным СМИ, пилоты сообщали о проблемах на борту и собирались вернуться в аэропорт вылета.

Кроме того, выяснилось, что технические неполадки были у «Боинга» и в предыдущем полёте.

«Этот борт прилетел в Джакарту из Денпасара . Действительно, в ходе рейса был доклад о технических проблемах. Но мы исправили их, следуя процедурам производителя», — рассказал глава авиакомпании.

Самолёт — новейшее поколение серии 737 — был выпущен в 2016 году, в Lion Air он проработал чуть больше двух месяцев.

По последним данным, на борту находились 189 человек: 181 пассажир и 8 членов экипажа. Впрочем, информагентства постоянно уточняют цифры.

Журналисты нашли в аэропорту пассажира, который из-за пробок опоздал на погибший рейс. По его словам, если бы вылет немного задержали, он бы мог оказаться на борту.

По предварительным сведениям дипломатов, российских граждан на борту не было. В то же время официального ответа от индонезийских властей по этому поводу пока нет.

Поскольку обломки затонули на глубине не более 40 метров, специалисты надеются быстро найти бортовые самописцы.