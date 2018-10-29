Жителей Грузии ждет второй тур президентских выборов

На президентских выборах в Грузии, после обработки 99,5% процентов бюллетеней, ни один из кандидатов не набрал необходимые для победы более 50% голосов. Во второй тур, который состоится через две недели, по данным ЦИК вышли Саломе Зурабишвили (у неё 38,66% голосов) и Григол Вашадзе (у него - 37,7%).