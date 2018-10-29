В прошедшие выходные Европейский Союз перевел часы на зимнее время. Для некоторых стран, возможно, это было в последний раз. В сентябре Еврокомиссия приняла решение со следующего года отказаться от общего перевода часов и предоставила каждой стране право самой решать, в каком времени остаться. На встрече в австрийском Граце собрались министры транспорта стран ЕС и обсудили в том числе и этот вопрос.
Европа перестанет переводить часы
Европа перестанет переводить часы
«В наши дни экономия энергии от перевода часов минимальна, - говорит Еврокомиссар по транспорту Виолета Булк. - Оценки варьируются, но недавние исследования показывают, что мы экономим всего 0.1-0.2% от годового энергопотребления».
Не все страны еще решили, какое именно время оставить.
«У нас в Эстонии по этому вопросу почти консенсус, - говорит Кадри Симсон, Министр экономики и инфраструктуры Эстонии. - Нужно перестать переводить часы дважды в год. Часть из нас хочет остаться в нашем часовом поясе, а другая часть предлагает перейти на летнее время. Я предвижу жаркие дебаты в Эстонии».
Есть страны, для которых особенно важно придерживаться общих правил в вопросе времени.
«Около 200 000 пассажиров приезжают каждый день на работу в Люксембург из соседних стран — Бельгии, Германии и Франции. Поэтому да, мы за общую позицию по переводу часов», - сказал Франсуа Бауш, Министр устойчивого развития транспорта и инфраструктуры Люксембурга.
Страны ЕС должны принять решение к апрелю следующего года, но, возможно, им понадобиться больше времени, чтобы найти согласие по этому вопросу.