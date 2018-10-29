Европа перестанет переводить часы

В прошедшие выходные Европейский Союз перевел часы на зимнее время. Для некоторых стран, возможно, это было в последний раз. В сентябре Еврокомиссия приняла решение со следующего года отказаться от общего перевода часов и предоставила каждой стране право самой решать, в каком времени остаться. На встрече в австрийском Граце собрались министры транспорта стран ЕС и обсудили в том числе и этот вопрос.