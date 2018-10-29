Во Флоренции открывается выставка «Вода как микроскоп природы». Здесь будет представлен Лестерский кодекс – всемирно известная рукопись Леонардо да Винчи, гениального итальянского художника и учёного, которая содержит его размышления о природных явлениях, расчёты, диаграммы и рисунки, сделанные в начале XVI-го века. Вместе с ней здесь демонстрируются 10 других ценных манускриптов.
Лестерский кодекс во Флоренции
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Лестерский кодекс во Флоренции
На подготовку выставки ушло более двух лет, и теперь, благодаря достижениям современной технологии, посетители смогут ознакомиться с содержимым записей с помощью сенсорных экранов. Последний раз Лестерский кодекс демонстрировался здесь двадцать пять лет назад, тогда увидеть его пришли 400 000 человек. Выставка пройдёт в галерее Уффици с 30 октября до 20 января следующего года.