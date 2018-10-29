Турнир по дзюдо в Абу-Даби: удачный день для российской команды

В Абу-Даби завершился турнир Большого шлема по дзюдо. Главным героем последнего дня соревнований стал россиянин Инал Тасоев, который одолел олимпийского чемпиона Лукаша Крпалека в финальной схватке в категории свыше 100 кг.

В самом начале поединка он провёл блестящую контратаку, которая принесла ему золотую медаль. После матча противники обнялись , ведь в дзюдо очень важно взаимоуважение.