Турнир по дзюдо в Абу-Даби: удачный день для российской команды

В Абу-Даби завершился турнир Большого шлема по дзюдо. Главным героем последнего дня соревнований стал россиянин Инал Тасоев, который одолел олимпийского чемпиона Лукаша Крпалека в финальной схватке в категории свыше 100 кг.
В самом начале поединка он провёл блестящую контратаку, которая принесла ему золотую медаль. После матча противники обнялись , ведь в дзюдо очень важно взаимоуважение.
Инал Тасоев: ''Да, конечно, я первый раз выступал на Гран (большом) шлеме, до этого я выступал на Гран-при, но это было для меня очень важно, чтобы забрать отсюда медаль. Конечно, я не ожидал, что смогу выиграть, но всё-таки выиграл".
Среди женщин особенно отличилась Гюсье Стеенгейс из Нидерландов. В финальном поединке Стеенгейс, занимающая первое место в мировом рейтинге, встретилась с посеянной под вторым номером британкой Натали Пауэлл и показала, что на этом турнире она лучшая.
Стеенгейс блестяще выполнила бросок маки-коми, принёсший ей оценку "вадза-ари", которая обеспечила голландке золотую медаль.
Гюсье Стеенгейс: ''Мне всегда нравились поединки против левшей, особенно мы с соперницей разного роста, это даёт мне возможность лучше провести захват. В этой схватке я много двигалась и, как мне кажется, поэтому я чувствовала себя уверенно. Это было прекрасное ощущение".
В категории до 90 кг стал лучшим чемпион Европы россиянин Михаил Игольников, который в финале одолел венгра Кристиана Тота.
Представительница Беларуси Марина Слуцкая завоевала золотую медаль в категории свыше 78 кг. В финальном поединке она удостоилась высшей оценки "иппон" и одержала верх над француженкой Анн Фатумата М'Беро. Это её первая победа на турнире Большого шлема
Генеральный казначей международной федерации дзюдо Нассир Аль-Тамими вручил Слуцкой заслуженную награду.
Петер Пальчик принёс сборной Израиля второе золото. В финале ему противостоял азербайджанец Эльмар Гасымов. Победу Пальчику принёс бросок через бедро с обратным захватом содэ-цурикоми-гоши, за который он получил оценку "вадза-ари".
И снова на подиуме в Абу-Даби прозвучал гимн Израиля.
Серб Александар Куколь применил приём дня в поединке за бронзовую награду.
Это было прекрасное завершение турнира Большого шлема по дзюдо в Абу-Даби