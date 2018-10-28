В Будапеште победой российской сборной завершился чемпионат мира по спортивной борьбе. Российские борцы увозят домой 8 золотых медалей, одно серебро и две бронзы.
Россияне взяли 8 золотых медалей на Чемпионате мира по спортивной борьбе
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Россияне взяли 8 золотых медалей на Чемпионате мира по спортивной борьбе
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В категории "вольная борьба" золотыми медалистами стали Заур Угуев (до 57 кг), Магомедрасул Газимагомедов (до 70 кг), Заурбек Сидаков (до 74 кг) и Абдулрашид Садулаев (до 97 кг).
В греко-римской борьбе золотые медали также в четырёх весовых категориях завоевали Сергей Емелин (до 60 кг), Степан Маранян (до 63 кг), Артём Сурков (до 67 кг) и Александр Чехиркин (до 77 кг).
На втором месте в командном зачёте команда из Японии, на третьем - американцы. В десятку лучших команд по вольной борьбе помимо России попали по очкам сборные Грузии, Азербайджана и Белоруссии.