Опознаны погибшие в Питтсбурге

Все 11 человек, расстрелянные в субботу в синагоге «Древо жизни» города Питтсбург, штат Пенсильвания, опознаны. Самому младшему из погибших было 54 года, самой старшей – 97 лет. Ещё пять человек были ранены, среди них – трое полицейских.