Все 11 человек, расстрелянные в субботу в синагоге «Древо жизни» города Питтсбург, штат Пенсильвания, опознаны. Самому младшему из погибших было 54 года, самой старшей – 97 лет. Ещё пять человек были ранены, среди них – трое полицейских.
Опознаны погибшие в Питтсбурге
Опознаны погибшие в Питтсбурге
Сам нападавший также получил ранения в перестрелке, после чего сдался полиции. Им оказался 46-летний Роберт Боуэрс, который уже в понедельник предстанет перед судом. Ему будет выдвинуто обвинение по 29 пунктам; Боуэрсу грозит смертная казнь.
Член демократической партии, мэр Питтсбурга Билл Педуто заявил в связи с произошедшим: «Полагаю, что общим подходом для всех нас должно стать решение вопроса о том, как отнять оружие у тех, кто стремится выплеснуть ненависть путём убийства. Ведь именно наличие оружия – общий момент у всех массовых расстрелов в Америке».
В ночь после трагедии сотни человек собрались у здания синагоги. Они принесли сюда цветы и зажгли свечи в память о погибших людях.