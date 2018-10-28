В Бразилии проходит сегодня второй тур президентских выборов. Избирателям предстоит решить, кому быть главой государства в ближайшие четыре года. Оба претендента уже проголосовали.
В Бразилии начался второй тур президентских выборов
В Бразилии начался второй тур президентских выборов
Фаворит гонки, ультраправый кандидат от Социально-либеральной партии Жаир Болсонару, на которого в сентябре было совершено нападение, из соображений безопасности зашёл на избирательный участок с запасного входа.
Его соперник, кандидат от левой «Партии трудящихся» Фернанду Аддад проголосовал в городе Сан-Паулу. За несколько минут до его прихода у входа в здание вспыхнула потасовка между его сторонниками и противниками, но их быстро разняли сотрудники полиции.
Всего в голосовании могут принять участие более 140 миллионов бразильских граждан. Избирательный участки закроются в 17:00 по местному времени. Уже через два часа после этого будут объявлены предварительные результаты выборов.