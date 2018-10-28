Польша борется за "Форт Трамп"

Правительство Польши сделает все возможное для того, чтобы на территории страны появилась постоянная военная база США, которую ранее было предложено назвать "Форт Трамп". Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак накануне визита в Вашингтон. Во время этой поездки глава ведомства рассчитывает встретиться в том числе с помощником американского президента по нацбезопасности Джоном Болтоном.