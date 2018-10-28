В Ирландии отменили запрет на богохульство, теперь официально. В пятницу в стране прошёл референдум, на котором 65% голосовавших высказались за исключение самого этого понятия из Конституции республики. 35% - выступили против.
Ирландия: богохульство уже не преступление
Ирландия: богохульство уже не преступление
Ранее публикация богохульных материалов или соответствующие высказывания были уголовно наказуемы и карались штрафом в размере до 25 тысяч евро.
"Мы в восторге от результата. Для нас это реальный шаг к построению ещё более гуманной, светской страны", - комментирует представитель Ирландской гуманистической ассоциации Норин Хартиган.
Ирландия считается государством, где свято чтут католические традиции. После того, как в стране разрешили однополые браки и легализовали аборты, сторонники прогрессивных реформ взялись за закон о богохульстве.
Последний процесс по этому делу проходил в далеком 1855 году. Споры о целесообразности закона разгорелись три года назад, когда актёр Стивен Фрай чуть не пошёл под суд за то, что назвал бога глупцом. Правда, дело было закрыто "ввиду отсутствия потерпевшей стороны".