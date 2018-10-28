Проходящие в воскресенье выборы в федеральной земле Гессен станут второй за несколько недель проверкой на прочность для канцлера Германии Ангелы Меркель. Серьезные потери могут понести Христианско-демократический союз и Социал-демократическая партия Германии. И ХДС, и СДПГ рискуют потерять около 10% голосов по сравнению с выборами 2013 года. И под вопросом оказывается будущее главы местного кабинета министров Фолькера Буфье, который считается близким соратником канцлера.
Выборы в Гессене: проверка на прочность для Меркель
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Выборы в Гессене: проверка на прочность для Меркель
Многие эксперты полагают, что в этот раз для формирования коалиции большинства в Гессене потребуются не две, а три фракции. В основном специалисты говорят о "ямайском" формате: ХДС, СвДП и "зеленые". СДПГ в этом случае окажется в оппозиции. А вот для Меркель оптимальным вариантом было бы формирование "берлинской" коалиции, в которую войдут консерваторы и социал-демократы.
Сейчас Гессеном правит коалиция консерваторов и "зеленых", рейтинг которых сегодня, наоборот, на подъеме. Они могут набрать около 20% голосов, то есть в два раза больше, чем на выборах пятилетней давности.