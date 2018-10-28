Меркель "провалила" экзамен

Выборы в Баварии, а теперь и в Гессене должны были стать для канцлера Германии Ангелы Меркель своеобразным экзаменом. И оба экзамена она провалила. Две партии, которые в марте вошли в состав берлинской правящей коалиции – ХДС и СДПГ, лишились в Гессене поддержки 10% избирателей.

"В этот день мы получили несколько важных сигналов. Жители Гессена хотят, чтобы ХДС продолжил управлять нашим регионом, но в то же время они показали нам, что ситуация изменилась. Ситуация не в Гессене, а в Берлине. Мое послание партиям из большой коалиции таково: меньше споров, больше внимания реальным вопросам. Это поможет привлечь людей", - уверен глава правительства Гессена Фолькер Буффье.

"Мы в ужасе, не рассчитывали на такой результат", - заявила генеральный секретарь гессенского отделения социал-демократической партии Нэнси Фезер. Впрочем, социалоги прогнозировали как раз такие результаты для СДПГ.

"Две крупные партии в значительной мере утратили свои позиции. Это тяжело. Мне кажется, СДПГ сейчас должна хорошенько подумать о следующих шагах, которые она может предпринять на федеральном уровне", - считает один из сторонников СДПГ.

По итогам прошлых выборов в Гессене была сформирована коалиция большинства, в которую вошли ХДС и "зеленые", но сейчас эксперты полагают, что этот политический дуэт придется расширить до трио. Самым вероятным итогом голосования специалисты считают создание так называемой "ямайской" коалиции, третьим участником которой станет Свободная демократическая партия Германии.