Два с половиной года назад он не знал, сможет ли снова ходить – о том, чтобы бегать, не было и речи. В марте 2016 года Себастьян Беллен получил тяжёлое ранение при теракте в аэропорту Брюсселя, лишившись части левой ноги и почти полностью утратив в ней чувствительность. Теперь бывший профессиональный баскетболист намерен принять участие в городском марафоне.
Марафон после ранения в теракте
Марафон после ранения в теракте
Это день больших переживаний для Себастьяна. «Наступил важный момент, о котором я мечтал последние два с половиной года, пока был в реабилитационном центре, – говорит он. – Это было одной из моих целей, и теперь я волнуюсь – смогу ли выдержать такую нагрузку».
Себастьян выполняет последние перед стартом упражнения и вливается в колонну из тысяч других спортсменов. Затем начинает забег, который проходит через центр бельгийской столицы.
«Себастьян уже преодолевал более короткие дистанции, – комментирует журналист Euronews Дэймон Эмблинг, – но 42-километровый марафон – самое тяжёлое для него испытание, как физически, так и ментально».
Маршрут для забега выбран непростой – с несколькими крутыми подъёмами. Примерно через 5,5 часов Себастьян пересекает финишную черту – полностью выложившийся и взволнованный.
– Потрясающе, теперь рядом с этим пунктом в моём списке появится галочка. Знаете, два с половиной года назад, когда я был на этой больничной койке... даже не думал, что такое мне удастся.
– Проделанный путь оказался длинным?
– Да, это было настоящее путешествие.