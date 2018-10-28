На турнире Большого шлема в Абу-Даби отпраздновали международный день дзюдо: в этом году его темой стала дружба.
Турнир Большого Шлема в Абу-Даби: международный день дзюдо
Турнир Большого Шлема в Абу-Даби: международный день дзюдо
Олимпийский чемпион Илиас Илиадис провёл мастер-класс для членов федерации дзюдо и кикбоксинга ОАЭ на празднике, посвящённом миру и единству.
Главным героем второго дня турнира в Абу-Даби стал победитель в категории до 81 кг спортсмен из Израиля Саги Муки.
Это первый турнир в стране Персидского залива, на котором Израиль выступает под своим государственным флагом.
Минист культуры и спорта бригадный генерал Мири Регев вручила Муки золотую медаль, а затем президент федерации дзюдо и кикбоксинга ОАЭ Мохамед Бин Талуб Аль-Дери получил диплом посла мира и дружбы из рук президента международной федерации дзюдо Мариуса Визера.
После этого прозвучал гимн Израиля. От радости, которую может принести только дзюдо, Мири Регев не могла сдержать слёз.
Саги Муки: “Я хотел бы поблагодарить господина Визера, в также Мири Регев и организаторов этого турнира в Абу-Даби за то, что нам разрешили выступать под нашим флагом. Спасибо всем, кто сделал это возможным. Я очень счастлив.”
Героиней второго дня соревнований стала француженка Марго Пино, которая выиграла свою первую золотую медаль турнира Большого Шлема в категории до 70 кг. В финальном поединке её соперницей была Мириам Буткерайт из Германии.
Марго Пино: “В финале мне удалось победить немецкую дзюдоистку, с которой я уже встречалась несколько недель назад в Глазго. Это был удачный день, я очень довольна и горжусь своей медалью.”
В категории до 63 кг лучшей стала Юул Франссен из Нидерландов, которая смогла одержать верх над словенкой Андреу Лески в дополнительное время. Так на подиуме в Абу-Даби прозвучал гимн Нидерландов.
Лаша Шавдатуашвили принёс сборной Грузии третью золотую медаль на этом турнире. В финальном поединке в категории до 73 кг он одолел Акила Гякову из Косова.
Но главным событием было празднование международного дня дзюдо, посвященного миру, единству, дружбе и взаимоуважению.