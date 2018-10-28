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Турнир Большого Шлема в Абу-Даби: международный день дзюдо

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Турнир Большого Шлема в Абу-Даби: международный день дзюдо

Турнир Большого Шлема в Абу-Даби: международный день дзюдо
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На турнире Большого шлема в Абу-Даби отпраздновали международный день дзюдо: в этом году его темой стала дружба.

Олимпийский чемпион Илиас Илиадис провёл мастер-класс для членов федерации дзюдо и кикбоксинга ОАЭ на празднике, посвящённом миру и единству.

Главным героем второго дня турнира в Абу-Даби стал победитель в категории до 81 кг спортсмен из Израиля Саги Муки.

Это первый турнир в стране Персидского залива, на котором Израиль выступает под своим государственным флагом.

Минист культуры и спорта бригадный генерал Мири Регев вручила Муки золотую медаль, а затем президент федерации дзюдо и кикбоксинга ОАЭ Мохамед Бин Талуб Аль-Дери получил диплом посла мира и дружбы из рук президента международной федерации дзюдо Мариуса Визера.

После этого прозвучал гимн Израиля. От радости, которую может принести только дзюдо, Мири Регев не могла сдержать слёз.

Саги Муки: “Я хотел бы поблагодарить господина Визера, в также Мири Регев и организаторов этого турнира в Абу-Даби за то, что нам разрешили выступать под нашим флагом. Спасибо всем, кто сделал это возможным. Я очень счастлив.”

Героиней второго дня соревнований стала француженка Марго Пино, которая выиграла свою первую золотую медаль турнира Большого Шлема в категории до 70 кг. В финальном поединке её соперницей была Мириам Буткерайт из Германии.

Габриэла Сабау
Пино и БуткерайтГабриэла СабауМеждународная федерация дзюдо

Марго Пино: “В финале мне удалось победить немецкую дзюдоистку, с которой я уже встречалась несколько недель назад в Глазго. Это был удачный день, я очень довольна и горжусь своей медалью.”

В категории до 63 кг лучшей стала Юул Франссен из Нидерландов, которая смогла одержать верх над словенкой Андреу Лески в дополнительное время. Так на подиуме в Абу-Даби прозвучал гимн Нидерландов.

Габриэла Сабау
Юул ФранссенГабриэла СабауМеждународная федерация дзюдо

Лаша Шавдатуашвили принёс сборной Грузии третью золотую медаль на этом турнире. В финальном поединке в категории до 73 кг он одолел Акила Гякову из Косова.

Габриэла Сабау
Шавдатуашвили и ГяковаГабриэла СабауМеждунарожная федерация дзюдо

Но главным событием было празднование международного дня дзюдо, посвященного миру, единству, дружбе и взаимоуважению.