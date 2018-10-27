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Вздохнуть и умереть

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Вздохнуть и умереть

Вздохнуть и умереть
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По оценкам Всемирной организации здравоохранения, каждый год 7 миллионов человек умирают от того, что дышат загрязненным воздухом, а у миллиардов людей по той же причине возникают проблемы со здоровьем.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сравнивает токсичный воздух с табачным дымом, обращая внимание на то, что защитить себя в этой ситуации не смогут ни богатые, ни бедные.

По данным организации, загрязненным воздухом дышат 90% жителей Земли, и с каждым годом ситуация становится только хуже.