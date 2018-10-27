В воскресенье гражданам Бразилии предстоит избрать президента своей страны.
Бразильцы готовятся сделать выбор
Бразильцы готовятся сделать выбор
Опросы общественного мнения показывают, что реальные шансы на победу имеет ультраправый кандидат Жаир Болсонару. Многочисленные обвинения в расизме, гомофобии и женоненавистничестве не помешали ему выйти на финишную прямую президентской гонки в статусе фаворита.
Он выступает за свободное ношение огнестрельного оружия, обещая расширить полномочия правоохранителей в борьбе с преступностью. В глазах общественности он предстаёт ярым борцом с коррупцией ещё со времен правления Лулы да Силвы.
Но резкого экономического подъема стране от Болсонару в случае его победы ждать не стоит, считают аналитики.
"Во многих отношениях движение за Болсонару очень схоже с тем, которое привело Дональда Трампа в Белый дом. Я считаю, что Болсонару сделает попытку сближения с американцами. Но проблема заключается в том, что Бразилия зависит от Китая, с которым имеет очень тесные экономические связи", - объясняет Ричард Лаппер, политолог, специализирующийся на Южной Америке.
Главный конкурент Болсонару – кандидат от левой "Партии трудящихся" Фернанду Аддад, с большим опытом и весом в политике. Правда, они не помогли ему переизбраться на пост мэра Сан-Паулу в 2016 году. Но времена меняются, и сегодня Аддада считают "символом возрождения лулизма". Не случайно он позаимствовал у да Силвы лозунг времён экономического роста - "сделать Бразилию снова счастливой!"