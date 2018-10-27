Лидеры России, Турции Франции и Германии собрались в Стамбуле, чтобы обсудить вопросы сирийского политического урегулирования и социально-экономического восстановления Сирии.
Стамбул принимает саммит по Сирии
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Стамбул принимает саммит по Сирии
С инициативой проведения четырехстороннего саммита еще летом выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Россия инициативу поддержала. В Кремле отметили, что у стран есть разные подходы, но "в целом все хотят политического урегулирования в Сирии".
До начала саммита лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели двустороннюю встречу.
Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Жертвами гражданской войны стали свыше 360 тысяч человек. Более шести миллионов сирийцев покинули страну.