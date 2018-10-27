Граждане Ирландии сделали выбор

На референдуме в Ирландии более 70% проголосовавших граждан поддержали отмену наказания за богохульство и исключения самого этого понятия из конституции. Таковы данные экзитполов. Чуть более четверти избирателей высказались против.

Говорят избиратели:

"Я голосовала "за", потому что я думаю, что Ирландии действительно нужно в значительной степени отходить от религии. Мы уже в этом плане продвинулись вперед, и это прогресс. Это прогресс и перемены, как для нашей молодежи, так и для всех нас".

"Ну, а лично я оставил все как есть. Это положение никому не вредит. Никого это уже не беспокоит. Никого за это не осудили. Зачем что-то менять?"

Одновременно с референдумом в Ирландии состоялись и президентские выборы. Победу на них по предварительным данным со значительным отрывом одерживает нынешний лидер Майкл Хиггинс. Ирландия - парламентская республика, президент осуществляет в основном представительские функции.