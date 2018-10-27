Марк Маркес выиграл квалификацию Гран-при Австралии, и в воскресенье пилот команды Repsol Honda начнет гонку с поул-позиции. Испанец на считанные доли секунды оказался быстрее своего соотечественника Маверика Виньялеса и француза Жоанна Зарко.
Маркес выиграл борьбу за поул
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Маркес выиграл борьбу за поул
На прошлой неделе Маркес выиграл гонку в Японии и тем самым досрочно обеспечил себе победу в чемпионате. Теперь на счету 25-летнего пилота пять титулов. Вторую и третью строчку в турнирной таблице сейчас занимают итальянцы Андреа Довициозо и Валентино Росси, которых разделяют всего девять очков.