Невеста Хашогджи – о дне убийства, Трампе и чувстве вины

Джамаль Хашогджи волновался перед походом в генконсульство, но считал, что саудовские власти не посмеют причинить ему вред на территории чужой страны. Об этом рассказала невеста убитого журналиста - гражданка Турции Хатидже Дженгиз.

В эфире турецкого телеканала она пояснила, что в тот злополучный день 2 октября пара, обручившаяся четыре месяца назад, отправилась в саудовское консульство в Стамбуле для оформления документов, необходимых для заключения брака. Но в здание дипмиссии пустили только её жениха.

"Если бы я знала, что произойдет нечто подобное, я бы отказалась от замужества и ни за что бы не позволила ему войти в здание. Меня терзает совесть и чувство вины", - сказала она.

По мере того, как международное сообщество усиливало давление на власти королевства, всё жестче становилась позиция Дональда Трампа. Он даже пригрозил Эр-Рияду "суровым наказанием", если окажется, что за убийством оппозиционного журналиста стоят саудиты.

Но Хатидже Дженгиз считает неискренними высказывания американского президента. На его приглашение посетить Белый дом она ответила отказом.

"Да, Трамп пригласил меня в Соединённые Штаты в первые дни расследования. Но за очень короткое время он сделал несколько заявлений, которые противоречили друг другу. Я воспринимаю эти высказывания как способ завоевать симпатии представителей общественности. Именно так я их расцениваю", - пояснила она.

Лишь две недели спустя после исчезновения Джамаля Хашогджи саудовские власти признали, что он мертв. И причиной его гибели, причастность к которой Эр-Рияд отрицает, якобы стала драка, произошедшая в консульстве. Турецкие следователи подозревают, что репортёра пытали, после расправы его тело расчленили и спрятали в лесу. Анкара убеждена в том, что убийство было заранее и тщательно спланировано, совершённым по политическим мотивам.