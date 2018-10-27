Турнир по дзюдо в Абу-Даби: первые победы

В первый день турнира Большого Шлема по дзюдо в Абу-Даби главной героиней дня стала Нора Гякова из Косово.

Победа в поединке против представительницы Китайского Тайпея Линь Чень Линь обеспечила косоварке путёвку в финал, где её ждала встреча с россиянкой Анастасией Конкиной. Гякова применила приём коши-гурума, который принёс ей высшую оценку "иппон".

Конкина и Гякова Габриэла Сабау Международная федерация дзюдо

Это её первое золото на турнире Большого шлема в рамках мирового тура международной федерации дзюдо.