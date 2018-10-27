Турнир по дзюдо в Абу-Даби: первые победы

В первый день турнира Большого Шлема по дзюдо в Абу-Даби главной героиней дня стала Нора Гякова из Косово.
Победа в поединке против представительницы Китайского Тайпея Линь Чень Линь обеспечила косоварке путёвку в финал, где её ждала встреча с россиянкой Анастасией Конкиной. Гякова применила приём коши-гурума, который принёс ей высшую оценку "иппон".
Это её первое золото на турнире Большого шлема в рамках мирового тура международной федерации дзюдо.
Нора Гякова: “Это действительно потрясающее ощущение, я почти забыла, как это - стоять на подиуме, потому что мне не удалось победить на двух последних турнирах, особенно меня расстроило поражение на чемпионате мира. И после этого огорчения такой прекрасный результат не может меня не радовать. Это моё первое золото на турнире Большого Шлема и я очень, очень счастлива.”
Среди мужчин особенно отличился грузин Ваша Маргвелашвили в категории до 66 кг. После отличного выступления он заслуженно занял верхнюю ступень пьедестала в Абу-Даби.
В финале его соперником стал Ерлан Серикжанов из Казахстана. Золото Маргвелашвили принёс тот же приём, что и Гяковой - коши-гурума.
Грузинский дзюдоист во всех поединках продемонстрировал мастерство, достойное участника, посеянного под первым номером.
Ваша Маргвелашвили: “После чемпионата мира я очень хотел победить, и теперь готов стать лучшим на грядущем турнире Большого Шлема в Токио и на Мастерсе.
Бригадный генерал Мирьям Регев, министр культуры и спорта Израиля, вручила бронзовую медаль в категории до 52 кг своей соотечественнице Гили Коэн а затем наградила чемпионку в этом весе Одетт Джуффриду, первую итальянскую медалистку мирового тура за долгое время.
В категории до 60 кг лучшим стал Амиран Папинашвили, в финале он одолел испанца Франсиско Гарриго в зрелищном поединке.
Таким образом, обе золотых медали, разгранные среди мужчин в первый день турнира, оказались в копилке сборной Грузии.
Представительница Монголии Мунхбатын Уранцэцэг получила золото в категории до 48 кг из рук президента Международной Федерации Мариуса Визера. Это её 5 медаль на турнирах Большого Шлема.
Монгольская дзюдоистка продемонстрировала прекрасную работу на татами. Победу в финальном поединке против Дистрии Красники ей принёс приём санкаку-гатаме.
Израильтянин Барух Шмаилов применил приём дня и заработал оценку "иппон" в поединке за бронзовую награду в категории до 66 кг против Якуба Шамилова.