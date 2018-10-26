Вспоминая Хрущёва и нацизм. Премьер Грибаускайте сказал...

“Пьер Московиcи, еврокомиссар по экономике и финансам, объяснил на пресс-конференции в Страсбурге, почему Еврокомиссия отвергает бюджет Италии. После этого евродепутат из крайне правой партии Лига подбежал к Московиси, выхватил у него бумаги и испачкал их своим ботинком.

Почему? Это был протест против «гор лжи, которые Московиси написал против Италии», - сказал он позже.

Мне подумалось: Никита Хрущев был эффектнее...

Какой дикий эпизод! Попытки поставить его в контекст борьбы между итальянским народом и Евросоюзом неискренни.

В конце концов, три из пяти важнейших постов в ЕС заняты итальянцами.

А что в конечном итоге произойдет с итальянским бюджетом, - можно только гадать.

Более тревожно то, что противостояние между Римом и Брюсселем сопровождается таким ужесточением политического дискурса, какое редко замечалось в Европе раньше.

Московиси выразил какое-то мрачное предчувствие, когда ответил на инцидент.

«Сначала мы улыбаемся, как будто речь идёт о банальных и смешных вещах, затем мы привыкаем к тупому символическому насилию, и в один прекрасный день мы просыпаемся с фашизмом».

Эти слова такого серьезного человека, как Московиси, заставляют задуматься.

Его предупреждение было весьма своевременным для депутатов Европарламента, которые спорили о том, откуда произошла нацистская партия и кто её победил.

Можно было бы утверждать, что у них были в тот день дела поважнеее. Но никогда не поздно учить историю, особенно когда вы демонстрируете незнание её основ.

На следующий день Европарламент принял резолюцию, осудив недавний всплеск неофашистского насилия в Европе. 355 голосов было «за», 90 “против” при 39 воздержавшихся.

Депутаты также призвали национальные власти по сути запрещать неофашистские и неонацистские группы и любые другие организации, прославляющие нацизм и фашизм.

Спор о нацизме в ходе пленарной сессии дал представление о том, чего мы, к сожалению, можем ожидать, когда начнётся кампания перед европейскими выборами следующего года.

Некоторые стратеги уже рассматривают голосование как битву между проевропейским либерализмом и антиевропейским национализмом.

Причины такого видения, возможно, в том, что существует группа стран, которые чувствуют себя вольными решать, какие основные европейские ценности они хотят уважать, а какие они могут отбросить.

Румыния, похоже, переживает сейчас этот странный процесс переосмысления, регулярно провоцируя протесты среди своих граждан.

Так, Бухарест смягчил своё отношение к коррупции, на что уже давно обратили внимание европейские институты.

На этой неделе Европарламент выступил с предупреждением.

Мы уже говорили, что у некоторых политиков трудности с правильным толкованием истории.

Но есть такие, кто не имеет понятия о настоящем. Хотите доказательства?

Вот оно.

Даля Грибаускайте находится на посту президента Литвы с 2009 года. И она женщина.

На последнем саммите ЕС в Брюсселе она критиковала британцев за хаос “Брексита”:

«Мы не знаем, чего они хотят. Они сами не знают, чего они по-настоящему хотят. Вот в чём проблема.”

Лидер британской оппозиции Джереми Корбин, видимо, был так взволнован этим замечанием, что процитировал его несколько дней спустя:

“Премьер-министр Литвы лаконично резюмировал ситуацию, когда он сказал: Мы не знаем, чего они хотят. Они сами не знают, чего они по-настоящему хотят. Вот в чём проблема.”

Позвольте, господин Корбин: «премьер-министр», «он»? Как и ваша королева?

Не будем позориться на новой неделе!”