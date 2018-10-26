Голландка Кики Бертенс вышла в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сингапуре.
Бертенс вышла в полуфинал WTA
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Бертенс вышла в полуфинал WTA
Её соперница японская теннисистка Наоми Осака отказалась продолжить матч из-за травмы.
Первый сет завершился со счетом 6:3 в пользу Бертенс.
При счете 5:3 Осаку забеспокоила левая нога, и теннисистка взяла медицинский тайм-аут.
После завершения первого сета японка отказалась от продолжения борьбы из-за травмы.
Под овации зрителей спортсменка покинул корт в слезах.
Таким образом Бертенс обеспечила себе выход в полуфинал соревнований.
26-летняя голландка попала в число участниц в последний момент, так как первая ракетка мира румынка Симона Халеп покинула турнир из-за травмы спины.