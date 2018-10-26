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Бертенс вышла в полуфинал WTA

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Бертенс вышла в полуфинал WTA

Бертенс вышла в полуфинал WTA
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Голландка Кики Бертенс вышла в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сингапуре.

Её соперница японская теннисистка Наоми Осака отказалась продолжить матч из-за травмы.

Первый сет завершился со счетом 6:3 в пользу Бертенс.

При счете 5:3 Осаку забеспокоила левая нога, и теннисистка взяла медицинский тайм-аут.

После завершения первого сета японка отказалась от продолжения борьбы из-за травмы.

Под овации зрителей спортсменка покинул корт в слезах.

Таким образом Бертенс обеспечила себе выход в полуфинал соревнований.

26-летняя голландка попала в число участниц в последний момент, так как первая ракетка мира румынка Симона Халеп покинула турнир из-за травмы спины.