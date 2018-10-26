На филиппинский остров Боракай возвращаются туристы. Въезд на курорт был закрыт из-за ухудшения экологической обстановки. Десятилетиями местные предприятия сливали в море сточные воды, что стало причиной экологической катастрофы.
Курорт снова открыт для туристов
Курорт снова открыт для туристов
В апреле этого года филиппинские власти закрыли для туристов популярный курорт на шесть месяцев.
Небольшой тропический остров, пляжи которого часто причисляют к самым красивым пляжам мира, занимает всего 10 км2.
На крошечный Боракай в год приезжали порядка 2 миллионов туристов, а в разгар сезона здесь могли находиться до 40 000 гостей одновременно. Теперь их будет в два раза меньше.
Роан Тадле, туристка:
"Несмотря на то, что уже сделано много работ, здесь всё ещё есть проблемы. Вы идёте на пляж и понимаете, что он закрыт на 6 месяцев, но это того стоит".
По новым правилам на острове запрещено распивать алкоголь и курить на пляжах, закрыты три местных казино, а также создана 30-метровая зона, свободная от туристических развлечений.
Временно под запретом оказались все виды водного спорта, в том числе, плавание с аквалангом.