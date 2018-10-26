Мегин Келли уходит?

Одна из самых известных журналисток США Мегин Келли в результате скандала может уйти с NBC. Ее обвиняют в расизме. Это произошло после ее высказываний о блэкфейсе — разновидности грима для изображения чернокожих.

На следующий день Келли извинилась. В России она известна тем, что дважды брала интервью у Владимира Путина. Летом Келли выступила модератором заседания Петербургского экономического форума.