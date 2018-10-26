Мегин Келли уходит?

Одна из самых известных журналисток США Мегин Келли в результате скандала может уйти с NBC. Ее обвиняют в расизме. Это произошло после ее высказываний о блэкфейсе — разновидности грима для изображения чернокожих.
На следующий день Келли извинилась. В России она известна тем, что дважды брала интервью у Владимира Путина. Летом Келли выступила модератором заседания Петербургского экономического форума.
The Daily Mail сообщает, что Мегин Келли наняла адвоката Брайана Фридмана, и по информации издания, если в ее словах, произнесенных в эфире, не найдут ничего предосудительного, Келли могут выплатить всю оговоренную контрактом с NBC сумму - 69 млн долларов.
В социальных сетях и в прессе обратили внимание на то, что высказывание такого рода - для Келли рецидив. За который она регулярно публично извиняется.
Есть сведения, что адвокат Келли в пятницу проведет встречу с представителями телеканала, чтобы - цитата - "определить дальнейшие шаги". NBC и сама журналистка происшедшее официально никак не комментируют.