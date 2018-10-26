Актер Николай Караченцов умер в возрасте 73 лет

В Москве скончался известный советский и российский актер театра и кино Николай Караченцов, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на его сына Андрея.
Актер скончался в реанимации 62-й больницы в Москве за день до своего дня рождения. 27 октября ему должно было исполниться 74 года.
В ноябре прошлого года супруга Караченцова, заслуженная артистка России Людмила Поргина сообщила, что у актера обнаружили злокачественную опухоль в легком. В конце прошлого года он начал лечение от рака и в сентябре этого года был госпитализирован с воспалением легких.
Народный артист России Караченцов был актером театра "Ленком". Он известен многочисленными ролями в кино и мини-сериалах, как "12 стульев" и "Приключения Электроника". В театре он особенно прославился ролью графа Рязанова в рок-опере "Юнона и авось".