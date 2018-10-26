Убийство подростка: марш памяти и протест против мигрантов

Сотни жителей римского района Сан-Лоренцо собрались на марш памяти Дезире Мариоттини. Тело шестнадцатилетней девочки было найдено на прошлой неделе в заброшенном здании, где встречаются мигранты-наркодилеры. По данным следствия, подростка накачали наркотиками и изнасиловали. В рамках дела задержаны два гражданина Сенегала и выходец из Нигерии. Они подозреваются в групповом изнасиловании, продаже наркотиков и убийстве.