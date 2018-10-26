Льюис Хэмилтон намерен стать пятикратным чемпионом мира Формулы-1. Если в воскресенье пилот "Мерседеса" выиграет "Гран-при Мексики", это станет его самой ценной победой, признался 33-летний британец. Ранее подобное удавалось только двоим - Хуану-Мануэлю Фанхио и Михаэлю Шумахеру.
Хэмилтон: в шаге от победы
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Хэмилтон: в шаге от победы
Чтобы завоевать чемпионский титул, Хэмилтону достаточно финишировать седьмым - даже в случае победы его главного соперника - немца Себастьяна Феттеля. В этом сезоне пилот "Феррари" становился лучшим пять раз, Хэмилтон - девять. Преимущество британца над главным преследователем составляет 70 очков.