Давид Гетта выпустил новый - седьмой по счету - альбом. Над названием его французский диджей долго думать не стал и так и назвал - "7". Популярные хиты и новые композиции - на запись двух дисков у музыканта ушло четыре года. В альбом вошли аж 26 треков - мало кто из артистов сегодня на такое решается.
Давид Гетта: новый альбом
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Давид Гетта: новый альбом
"Гораздо выгоднее лишь время от времени выпускать синглы, заливать их на стриминг-сервисы. Сегодня все так и делают. Но искусство требует другого: все-таки здорово записать целый альбом - это значит, артисту есть, что сказать", - говорит Гетта.
Спеть для нового альбома согласились такие звезды, как Сия, Ники Минаж и Джастин Бибер.
В декабре Давид Гетта отправится с новым альбомом в тур по США.