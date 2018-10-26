Давид Гетта: новый альбом

Давид Гетта выпустил новый - седьмой по счету - альбом. Над названием его французский диджей долго думать не стал и так и назвал - "7". Популярные хиты и новые композиции - на запись двух дисков у музыканта ушло четыре года. В альбом вошли аж 26 треков - мало кто из артистов сегодня на такое решается.