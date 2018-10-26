На дне Дуная обнаружен ценный клад

Рекордно низкий уровень воды в Дунае позволил археологам обнаружить ценный клад. На борту корабля, затонувшего ещё в середине XVIII-го века, и лежавшего с тех пор на дне реки, найдено около 2000 золотых и серебряных монет, а также пушечные ядра, мечи и сабли. Сам корабль практически не сохранился, и учёные не уверены, что смогут установить, под флагом какой страны он плавал. Находка была сделана на этой неделе, к югу от Будапешта. Археологи спешили обследовать дно Дуная прежде, чем вода начнёт прибывать, что ожидается уже в субботу. Падение уровня воды в реке было вызвано продолжительно засухой, из-за чего здесь возникли проблемы с судоходством.