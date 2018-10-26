Выборы президента Грузии: расклад сил

Несмотря на смешанную форму правления (парламентско-президентская республика), в октябре 2017 года парламент страны утвердил поправки к конституции, которые значительно ограничивают президентские полномочия, фактически превращая Грузию в парламентскую республику.

После выборов новый президент сохранит за собой функции главы государства, но потеряет исполнительные функции, став представительской фигурой, как в других парламентских демократиях (например, ФРГ).

В то же время, смешанная избирательная система (пропорционально-мажоритарная) изменена в новой редакции конституции на пропорциональную. Это означает, что начиная с выборов 2024 года, голосование будет проходить по партийным спискам. При этом проходной барьер в парламент для партий понижается с 5% до 3%.

Кто основные кандидаты?

На выборах зарегистрированы 25 кандидатов, но лишь несколько из них, согласно оценкам политологов, имеют реальные шансы на победу.

Саломе Зурабишвили

Саломе Зурабишвили

По мнению многих аналитиков, явный фаворит на выборах - бывшая министр иностранных дел Саломе Зурабишвили. Официально она выступает как независимый кандидат, но её выдвижение поддержала правящая коалиция "Грузинская мечта — Демократическая Грузия".

Зурабишвили известна своими резкими замечаниями, которые часто идут вразрез с официальной линией. К примеру, она заявила, что войну с Россией десять лет назад начала Грузия.

"Она наиболее вероятный кандидат на победу, но ее нельзя назвать предсказуемой, - отмечает эксперт по Грузии из Европейского института Лондонской школы экономики Макс Фрас. - Зурабишвили может сделать ход конем и занять еще более независимую позицию, чем нынешний президент, Георгий Маргвелашвили."

Григол Вашадзе

Григол Вашадзе

Основной кандидат от оппозиционного блока "Сила в Единстве", в который входят десяток мелких политических партий.

Этот альянс был основан экс-президентом Михаилом Саакашвили, которому в начале этого года заочно был вынесен приговор за злоупотребление властью.

"Вполне вероятно, что он пойдет по стопам Саакашвили и возьмет курс на сотрудничество с ЕС и и НАТО, - считает Фрас. - Вероятно, он проведет амнистию тех чиновников, которые были осуждены нынешним правительством, включая Саакашвили".

Вашадзе родился в Тбилиси, в прошлом - кадровый дипломат и сотрудник МИД СССР. Эксперт считает, что его прошлое не означает, что на посту президента он непременно займёт пророссийскую позицию. Но прошлые связи с Москвой способны подорвать доверие к нему некоторой части общества.

Давид Бакрадзе

Давит Бакрадзе

Кандидат от партии "Европейская Грузия" Давид Бакрадзе - своего рода компромиссная фигура в грузинской политике.

"Он отлично умеет выступать медиатором в политике и хорошо работает в парламенте, - говорит Фрас. - У него есть все шансы объединить разные политические силы, а это очень важно для президента".

Несмотря на это, он вряд ли составит серьёзную конкуренцию Зурабишвили и Вашадзе, считает эксперт.

Среди остальных кандидатов можно отметить Зураба Джапаридзе, кандидата от центристской партии "Гирчи", известного выступлением в пользу легализации марихуаны.

"Если он получит много голосов, это может означать, что у молодежи, живущей в городах, нет иллюзий относительно правящей партии, - говорит Фрас. - Но он точно не победит".

Пойдет ли Грузия в сторону России или Запада?

Страны бывшего СССР часто становятся жертвами битвы за влияние между Москвой и Брюсселем. Но для Грузии вооруженный конфликт 2008 года на территории Северной Осетии, в котором участвовали Россия и Грузия, резко перевесил чашу весов в пользу Запада.

В 2014 году страна подписала Соглашение об ассоциации с ЕС.

"Война вызвала сильнейшие антироссийские настроения, - объясняет Фрас. - Россия к тому же менее привлекательный стратегический партнер для Грузии".

Какую роль в выборах сыграет коррупция?

В начале октября в распоряжении общественности появились аудиозаписи, раскрывающие коррупционную схему между высокопоставленными чиновниками и представителями табачной индустрии.

Если обвинения подтвердятся, то популярность Зурабишвили может сильно пострадать, потому что в деле замешана правящая коалиция.

Что будет в день выборов?

В бюллетене будут указаны имена 25 кандидатов. Если никто не получит больше 50% голосов, самые успешные кандидаты выйдут во второй тур голосования.

Пока не ясно, какой будет явка, но вполне возможно, что избиратели захотят активно поучаствовать в последних прямых выборах президента.

Согласно данным грузинской статистической службы в стране проживают 3,73 млн человек. При этом, по данным грузинского центризбиркома, на выборах имеют право голосовать немногим более 3,5 млн человек. В эту цифру включены также грузины, проживающие за рубежом и имеющие право голоса.

#