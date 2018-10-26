"Эль-класико" без Месси и Роналду

За два дня до встречи "Барселоны" и мадридского "Реала" каталонская полиция задержала десять человек, которые подозреваются в фальсификации билетов на матчи "сине-гранатовых". По данным следствия, предполагаемые преступники успели заработать около двух миллионов евро.

К первому "эль-класико" сезона действующий чемпион Испании "Барселона" подходит в статусе лидера, а вот дела у "королевского" клуба сейчас обстоят не лучшим образом. Подопечные Юлена Лопетеги проиграли в трех из четырех последних матчей Примеры и забили за это время только один гол.

"Нельзя забывать о результатах последних игр, но все-таки это "эль класико". Никто не будет думать об эмоциональном состоянии соперника. Повторяю: это "эль-класико", - убежден нападающий "Барселоны" Луис Суарес.

Эта встреча испанских грандов будет особенной. На поле не появятся Криштиану Роналду, который летом перешел в "Ювентус", и Лионель Месси, получивший травму руки в матче с "Севильей". Для "Реала" эта встреча – шанс приблизиться к "Барселоне" в турнирной таблице Примеры, а для тренера "сливочных" Юлена Лопетеги – возможность удержаться на своем посту. Пока "королевский" клуб уступает каталонцам четыре очка и занимает всего лишь седьмую строчку.