Китаянка ранила 14 детей кухонным ножом

Женщина, вооруженная кухонным ножом, совершила нападение в детском саду китайского города Чунцин на юго-западе страны, ранив 14 детей.

Женщине 39 лет, она поджидала детей у входа в детский сад в пятницу утром и напала на них, когда они возвращались с утренней зарядки. Все пострадавшие находятся в больнице.