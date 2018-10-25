Дуке о "демоне внешнего врага"

Вся Латинская Америка уже почувствовала на себе последствия политической нестабильности и экономического кризиса в Венесуэле. С 2015 года от 2 до 4 млн жителей этой страны отправились за границу в поисках лучшего будущего. Около миллиона беженцев приютила у себя Колумбия.