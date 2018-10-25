Забайкалье - край на стыке культур

Мы продолжаем знакомиться с сибирскими городами: на этот раз мы побывали в Чите - столице Забайкальского края.

Мы приехали сюда вместе с блогерами из различных уголков планеты в рамках кросс-культурной программы Follow Up Siberia, организованной компанией Норникель, чтобы познакомить активную молодежь с настоящей Сибирью в преддверии Зимней Универсиады.

В силу своего географического положения Чита всегда находилась на стыке культур. По Забайкальскому краю проходит граница России c Китаем и Монголией. Этот фактор во многом определил культурное разнообразие региона.

В Чите находится старейшая деревянная церковь на Дальнем Востоке России - знаменитая Церковь декабристов. Но также в окрестностях города действует один из крупнейших в России буддистских храмов - Агинский дацан.

Буддизм в Забайкалье принесли монгольские и тибетские ламы в XVI-XVII веках. С тех пор это религиозное учение прочно укоренилось среди бурят.

"Я очень рада, что приехала в Сибирь, встретила здесь замечательных людей и познакомилась с необычной местной культурой", - говорит блогер из Перу Аналусия Родригез.

В прошлом, чтобы выжить в суровой тайге надо было быть хорошим охотником. Сегодня необходимость в этом отпала, однако стрельба из лука по-прежнему в почете у народов Забайкалья. Мерген - так буряты уважительно именуют наиболее метких и искусных стрелков. В их числе Александр Дамбаев, чемпион России и Европы.

"Стрельба из лука у бурятов в крови. Нам помогают наши духи", - убежден Дамбаев.

Сибирь - край традиций. Но в XXI веке этот удаленный и труднодоступный регион столкнулся с новыми вызовами - необходимостью развития новых технологий. В Чите вместе с блогерами мы встретились с Евгенией Мезениной, Директор детского развивающего центра «Мозаика», где, начиная уже с 6 лет, дети могут познакомиться с базовыми принципами инженерии и робототехники.

Забайкалье - это удивительно богатый природными ресурсами край, где величественная сибирская тайга встречается с бескрайними степями. Но не только!

В окрестностях Читы находится одна из точек так называемого мирового водораздела: здесь сходятся бассейны сразу трех крупнейших рек Амура, Лены и Енисея, чьи воды, преодолев несколько тысяч километров, впадают в Тихий и Северный Ледовитый океаны.

Конечно, мы познакомились с традиционной бурятской кухней и попробовали позы, или буузы, - излюбленное блюдо степных кочевиников, которое здесь готовят по особому рецепту!

Ну, а завершающим аккордом нашего вояжа стали гастроли театрального фестиваля «Золотая маска», приехавшего в Читу практически по следам Антона Чехова. Во время своего знаменитого путешествия на Сахалин драматург писал: "Нахожусь под впечатлением Забайкалья: превосходный край. Вообще говоря, от Байкала начинается сибирская поэзия, до Байкала же была проза".