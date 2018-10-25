Американский автопроизводитель Tesla в третьем квартале нынешнего года получил прибыль. Это произошло впервые за последние два года. Чистый доход составил 312 миллионов долларов.
Tesla вышла в прибыль
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Tesla вышла в прибыль
Основатель компании Илон Маск назвал достижение историческим. На фоне позитивных новостей акции компании выросли почти на 10%.
Выручка от продаж автомобилей по сравнению с предыдущим годом выросла на 158%, что свидетельствует о росте интереса к продукции компании.
В планах автопроизводителя оперативно начать выпуск нового кроссовера Model Y. Предполагается, что серийное проиводство стартует в 2020 году.