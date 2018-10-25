Биржи Азии ушли "в минус"

В четверг почти все азиатские фондовые индексы показывали отрицательную динамику, таковы итоги закрывшейся торговой сессии. "Уход в минус" связан, во-первых, с тем, что фондовый рынок США также закрылся на негативных значениях, и, во-вторых, с беспокойством инвесторов по поводу торговой войны между США и Китаем.