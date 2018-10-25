Самая высокогорная в истории. В Париже анонсировали маршрут шоссейной многодневной велогонки "Тур де Франс" в 2019 году.
"Тур де Франс" меняет маршрут и высоту
"Тур де Франс" меняет маршрут и высоту
В маршрут организаторы входят 30 перевалов, три из которых находятся на высоте более 2000м над уровнем моря.
Для большей зрелищности организаторы сокращают число подъемов вне категории - самых сложных, и добавляют участки 2-й категории - идеальных для обгона.
Престижная велогонка, учрежденная в 1903 году, в следующем отмечает столетие знаменитой желтой майки лидера и стартует в Брюсселе. Таким образом организаторы хотят отдать дань уважения легендарному бельгийскому велогонщику Эдди Мерксу, первой из 5 побед которого в следующем году исполняется 50 лет.
В общей сложности длина гонки составит 3460 км. Старт намечен на 6 июля, а победитель станет известен в Париже 28-го.