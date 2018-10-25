НАТО покажет всем свой "Единый трезубец"

Сегодня на территории Норвегии начинаются учения НАТО Trident Juncture ("Единый трезубец"). В них принимают участие, помимо вооружений и техники, 50 тыс. военнослужащих из всех стран-членов альянса и государств-партнеров - Швеции и Финляндии. Маневры станут крупнейшими за последние полтора десятилетия.