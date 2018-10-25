По меньшей мере трое мигрантов получили телесные повреждения в столкновениях с полицией на боснийско-хорватской границе. Одна из пострадавших - женщина.
Мигранты штурмуют границу
Мигранты штурмуют границу
Нелегалы из Азии и Северной Африки попытались прорвать оцепление в надежде попасть в Евросоюз.
Правоохранители применили дубинки и газовые баллончики, мигранты бросали в полицейских камни.
Маджи Дейяни, беженец из Ирана:
"У нас нет выбора, у нас нет денег, мы не можем здесь больше оставаться. У нас нет крыши над головой, нам негде помыться, негде спать. Я серьезно говорю, мы спим на улице днями, а то и месяцами".
Столкновения мигрантов с полицией продолжаются уже второй день. Двое стражей правопорядка получили легкие ранения.
Беспорядки возникли, когда около 100 мигрантов прорвали оцепление боснийских полицейских и двинулись в направлении хорватской границы.
За этот год около 20 000 мигрантов прибыли в Боснию. В среду около Сараево боснийские власти открыли центр по приему беженцев, рассчитанный на 400 человек.