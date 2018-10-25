Суда не избежать. Бывшему президенту Франции Николя Саркози не удалось оспорить начало процесса по делу "Бигмалион" в отношении него.
Саркози идёт под суд
Саркози идёт под суд
Политика обвиняют в намеренном превышении норм финансирования его предвыборной кампании к президентским выборам 2012 года.
Апелляционный суд Парижа подтвердил в четверг обоснованность начала судебного процесса в отношении Саркози.
В феврале 2014 года еженедельник Le Point опубликовал данные о том, что в ходе предвыборной кампании к президентским выборам 2012 года медиакомпания "Бигмалион" значительно завышала стоимость своих услуг, оказываемых кандидату Саркози.
Фирма была создана в 2006 году одним из ближайших сподвижников Саркози - Жаном-Франсуа Коппе.
В мае 2014 года адвокат "Бигмалиона" признал факт фабрикации документов на фиктивное оказание услуг стоимостью €10 млн.
По данным газеты Le Monde, эти деньги использовались для нелегального финансирования предвыборной кампании Саркози.
По делу проходят еще тринадцать человек. За действия по намеренному превышению норм финансирования предвыборной кампании французский закон в качестве наказания предусматривает денежный штраф и год тюрьмы.