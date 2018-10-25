Португальское побережье и экспансия океана

Португалия, по мнению картографов и экологов, среди европейских стран больше всего подвержена эрозии прибрежной линии. В Эшпозенди, расположенном недалеко от Порту, океан подошел вплотную к порогу домов, пляжи исчезли, сегодня до воды уже не рукой подать, а достаточно сделать всего пару шагов. Из средств защиты - самодельные деревянные щитки, жители Эшпозенди считают, что власти оставили их один на один с этой проблемой.

"Ничего никто не делает, море в буквальном смысле сжирает пляж, они водрузили что вроде защитных конструкций, из-за чего изуродовали дюны", - говорит один из них.

Вице-президент Национального агентства по экологии Португалии Пимента Мачаду признает, что построенные волнорезы могут играть двоякую роль. Защищая береговую линию на севере Португалии, они способны ускорить эрозию на южном побережье страны: "Из составленной нами математической модели становится ясным, что процесс эрозии береговой линии будет только ускоряться, как в этой местности, так и на всем побережье Португалии. Нам предстоит принять ряд мер, которые не навредят экологии".

Министерство по охране окружающей среды намерено выделить средства на закупку примерно примерно 35 млн куб. м песка, чтобы защитить берег в наиболее пострадавших от эрозии районах Португалии.

Научные сотрудники университета Порту это решение называют запоздалым.

По мнению Велошу Гомеша, "все время положение ухудшается, нам досталось ужасающее наследство, нам срочно нужно найти более радикальные решения, но и они должны были быть предложены десятки лет назад".

"Эти цилиндры, которые вы видите позади меня - один из способов справиться с эрозией побережья, предложенный властями Португалии, так пытаются защитить дома местных жителей. Но мало что может остановить напор Атлантики тут, на пляжах Эшпозенди", - сообщает из Португалии Филипа Суареш.