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Ливия

Туристов сменили вандалы.

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Туристов сменили вандалы.

Туристов сменили вандалы.
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Граффити на культурном наследии. Руины древнего города Кирена, посвящённого греками покровителю муз Аполлону более 2,5 тысяч лет назад, покрыты сегодня надписями - не выразительными и не всегда культурными. Туристов сменили вандалы. Таковы последствия хаоса и разрухи не прекращающегося в Ливии вооруженного конфликта.

"Комитет Всемирного наследия заявил, что памятники древности на территории Ливии находятся в опасности из-за нестабильной ситуации в стране. Что вполне естественно для государств, где идет война. Вооруженные же конфликты зачастую мешают другим странам и международным организациям обратить внимание на то, что там творится", - говорит глава Департамента по охране памятников старины востока Ливии Ахмед Хуссейн.

Так, остались не услышанными призывы ЮНЕСКО о помощи в восстановлении древнего форпоста финикийцев Сабрата, которому значительный ущерб нанесли бомбардировки. Многие музейные экспонаты и археологические находки и вовсе оказываются за границей: контрабанда процветает.

Всего на территории Ливии находятся пять объектов Всемирного наследия.