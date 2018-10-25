Граффити на культурном наследии. Руины древнего города Кирена, посвящённого греками покровителю муз Аполлону более 2,5 тысяч лет назад, покрыты сегодня надписями - не выразительными и не всегда культурными. Туристов сменили вандалы. Таковы последствия хаоса и разрухи не прекращающегося в Ливии вооруженного конфликта.
Туристов сменили вандалы.
Туристов сменили вандалы.
"Комитет Всемирного наследия заявил, что памятники древности на территории Ливии находятся в опасности из-за нестабильной ситуации в стране. Что вполне естественно для государств, где идет война. Вооруженные же конфликты зачастую мешают другим странам и международным организациям обратить внимание на то, что там творится", - говорит глава Департамента по охране памятников старины востока Ливии Ахмед Хуссейн.
Так, остались не услышанными призывы ЮНЕСКО о помощи в восстановлении древнего форпоста финикийцев Сабрата, которому значительный ущерб нанесли бомбардировки. Многие музейные экспонаты и археологические находки и вовсе оказываются за границей: контрабанда процветает.
Всего на территории Ливии находятся пять объектов Всемирного наследия.