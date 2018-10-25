Граффити на культурном наследии. Руины древнего города Кирена, посвящённого греками покровителю муз Аполлону более 2,5 тысяч лет назад, покрыты сегодня надписями - не выразительными и не всегда культурными. Туристов сменили вандалы. Таковы последствия хаоса и разрухи не прекращающегося в Ливии вооруженного конфликта.