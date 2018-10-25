Греция снова горит. На полуострове Ситония на севере страны пламя уничтожило крупный участок соснового леса. Справиться с огнем мешает сильный ветер. В борьбе со стихией задействованы 80 спасателей, десятки волонтеров и пожарных машин, четыре самолета.
Греция снова горит
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Греция снова горит
Небо над полуостровом затянуто дымом. По последним данным, пламя вспыхнуло в его восточной части. Без света и телефонной связи осталась деревня Сарти.
В четверг утром огонь вплотную приблизился и к селу Филиро в 10 км от второго по величине греческого города Салоники. Но здесь пожарным удалось довольно быстро взять его под контроль.
В июле в результате масштабных лесных пожаров вблизи Афин погибли по меньшей мере 90 человек.