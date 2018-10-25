Хакеры, шпионы, продажные политики. В мировой прокат выходит триллер "Девушка, которая застряла в паутине". Картина является продолжением фильма Дэвида Финчера "Девушка с татуировкой дракона". Ппремьера ленты состоялась на кинофестивале в Риме . Это история о сильных женщинах - отмечает уругвайский режиссер Феде Альварес
"Девушка, которая застряла в паутине"
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"Девушка, которая застряла в паутине"
"Их зачастую недооценивают. Особенно мужчины. В своем фильме я как раз хочу рассказать о том, как они сильны, независимы - в том числе от мужчин. В центре истории - две сестры. Только они. И - никаких страстей по противоположному полу", - говорит режиссер.
Для главной роль в новой картине британской актрисе Клэр Фой пришлось перевоплотиться из британской королевы сериала "Корона" в хакершу.
В российский прокат лента выходит 8 ноября.