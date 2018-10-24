Сформировавшийся в Тихом океане ураган "Уилла" обрушился на территорию Мексики. Первым от удара стихии пострадал штат Синалоа. Тропическому циклону в настоящее время присвоена третья категория из пяти возможных по шкале Саффира-Симпсона. По данным центра по наблюдению за ураганами США, в среду утром максимальная скорость ветра в зоне бедствия ослабла до 75 километров в час.
В Мексике бушует ураган "Уилла"
В Мексике бушует ураган "Уилла"
Ранее глава национальной службы гражданской обороны Мексики Луис Фелипе Пуэнте призвал жителей опасных районов по возможности не выходить из своих домов. "Не стоит в панике бежать в магазины. Когда сюда придет ураган, на нас обрушится дождь и штормовой ветер", - предупредил чиновник.
Мексиканские власти объявили чрезвычайную ситуацию в ряде муниципалитетов в штатах Наярит и Синалоа. Из районов высокого риска эвакуированы более четырех тысяч человек.
"К понедельнику я более менее осознал приближение урагана. И погода не очень. И новости... А потом нас эвакуировали".
Туристов и местных жителей разместили во временных центрах. Несмотря на то, что ураган ослаб до тропической депрессии, люди беспокоятся о том, что их ожидает, когда они вернутся к своим домам.