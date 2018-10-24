Умерших в приюте детей похоронят достойно

В Ирландии должна начаться операция по эксгумации и достойному погребению останков детей, захороненных в общей могиле на территории бывшего католического приюта. Раскопки будут проводиться в городке Туам, на месте общежития для одиноких матерей, над которыми вели шефство монахини с 1925 по 1961 годы. Выросшие здесь и оставшиеся в живых рассказывали о том, что в этом доме от недоедания и болезней погибло множество детей, которых хоронили как мусор.