На деревню к голубым человечкам

Младше Карлсона, но старше Чебурашки: смурфам исполнилось 60 лет. День рождения голубых человечков с размахом отмечают в Бельгии, где увидели свет первые комиксы, посвященные их непростой и весёлой жизни.

На выставке в Брюсселе по этому случаю воссоздали деревню смурфов, — достаточно большую, чтобы её могли посетить настоящие люди. «Идея была в том, чтобы стать таким же маленьким, как смурфы, чтобы можно было поучаствовать в приключениях смурфов. В итоге появились смурфы ростом 120 см. — как дети. И всё вокруг построено в соответствующем масштабе», — рассказывает создатель выставки The Smurf Experience Маркос Виналс Бассолс.

Создатель смурфомира Пьер Кюллифор признавался, что задумывал смурфов как вспомогательных персонажей: просто нужны были гномы, живущие в грибах. Вдобавок художник перепутал краски, — так смурфы стал синими. Очень скоро свободолюбивому народцу была посвящена отдельная серия комиксов, которая была переведена на многие языки и засмурфила сердца читателей во многих странах мира.